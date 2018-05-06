مايو 07, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أربيل.. مرشحة تنسحب من ائتلاف العبادي الانتخابي

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فى :أخبار عــامة
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أربيل.. مرشحة تنسحب من ائتلاف العبادي الانتخابي

رووداو – أربيل: أعلنت، المرشحة، هيمان رمزي محمود، اليوم الأحد، انسحابها من قائمة ائتلاف النصر التي يتزعهما، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي.

وقالت محمود في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة أربيل: “أنا المرشحة، هيمان رمزي محمود، في قائمة ائتلاف النصر، تسلسل، أربعة، قررت وبدون أية ضغوطات، الانسحاب من القائمة، وعدم ترشيحي”.

وأضافت أنه “في البداية كنا نظن أن هذه القائمة ستكون لها سياسة مختلفة عن بقية القوائم العراقية تجاه المكونات والمواطنة، لكن لم نجد ذلك في التصريحات الأخيرة لمسؤولي هذه القائمة، لذلك قررت الانسحاب بدون أية ضغوطات”.

يشار إلى أن روشن عبد السلام، المرشحة عن قائمة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في محافظة دهوك، كانت قد انسحبت الخميس الفائت من التحالف، وانضمت إلى قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

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