أربيل تطالب بغداد الاعتراف بقانون المناخ الكردي وفقا للدستور

[أين-بغداد] طالبت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاحد، حكومة بغداد الاعتراف بقانون المناخ الكردي وفقا للدستور العراقي.

ونقلت وكالة [تسنيم] الإيرانية عن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، القول، إن” أربيل تبحث إقامة علاقات ذات أهمية مع الجمهورية الإسلامية”، مبينا ان” حكومته لن تسمح بعمل عدائي ضد إيران”.

ودعا الى” تشكيل لجنة مشتركة بين طهران وأربيل لمراقبة المنطقة الحدودية بين إقليم كوردستان وإيران؛ لتقييم انعدام الأمن في تلك المنطقة”، مشيرا إلى ان” حكومة الإقليم شددت مرارا على عدم تكرار الأعمال المسلحة والاعتداءات”.

وفيما يتعلق بتحالف الصدر والعامري، أفاد دزيي، ان” المرحلة الراهنة في الحياة السياسية في العراق بحاجة إلى الحوار ومشاركة جميع التيارات في البلاد بالمحادثات لتشكيل الحكومة”.

وبين ان” الدستور العراقي يتماشى مع مصالح كل العراقيين”، مطالبا الاعتراف” بقانون المناخ الكردي وفقا لدستور العراق”.