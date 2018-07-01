أثيل النجيفي: التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي ضروري لمواجهة داعش في كركوك وغيرها

رووداو – أربيل: أكد محافظ نينوى السابق والقيادي في تحالف القرار، أثيل النجيفي، اليوم الأحد، 1 تموز 2018، أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي، للقضاء على داعش في كركوك والمناطق الأخرى.

وقال النجيفي في حديث لشبكة رووداو الإعلامية إنه “من الممكن أن لا تحدث مستجدات جديدة، إذا استطاعت المحكمة الاتحادية الوصول إلى نتائج مرضية للأطراف التي ساهمت في الانتخابات وتم التوفيق بين الإرادات المختلفة داخل الكتل السياسية”.

وأضاف أنه بعد انتهاء عمر مجلس النواب العراقي، “أصبحت السلطة اليوم بيد رئيس الوزراء وحده، ولم يعد لرئيس الجمهورية أي دور”.

وأردف يقول: “هناك ثلاث إرادات تتصارع في العراق، وهي أمريكا وإيران وثالثة تحاول التوفيق بين الاثنين، فإذا استطاعت الكتل السياسية التوفيق بين هذه الإرادات ستكون الأمور سهلة ولن يحدث شيء”.

وشدد على “أننا نقف مع الإرادة الثالثة التي تسعى إلى التوفيق بين إيران وأمريكا، ونحاول لملمة الوضع لوجود مخاطر إرهابية باعتبار داعش بات يتحرك”.

وحول المستجدات الأخيرة التي يشهدها بعض المحافظات العراقية وتحركات داعش فيها، قال القيادي في تحالف القرار إن “الوضع في العراق يتجه نحو الخطر، ويجب أن يكون هناك وعي لدى القادة العراقيين للحفاظ على الأمن والاستقرار”.

وعن التحركات الأخيرة لمسلحي داعش في محافظة كركوك، قال النجيفي إن “داعش يبحث عن المناطق التي فيها توترات ومشاكل، وكركوك تعاني من فراغ أمني ولم تستطع أي قوات أن تملأها، بإلإضافة إلى وجود صراع سياسي فيها”.

وأشار إلى أنه “يجب أن يكون هناك تنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي، للقضاء على داعش في كركوك والمناطق الأخرى”.

وعن أسباب ظهور داعش في مناطق من نينوى قال النجيفي: “هناك تقصير حكومي في الموصل، ولم تهتم الحكومة بمرحلة ما بعد داعش، كان يجب أن تكون لديها خطط تتعلق بالإعمار وإعادة النازحين إلى مناطقهم”.

وفي معرض رده على سؤال حول مدى دقة المعلومات التي تحدثت عن نية تركيا افتتاح قنصلية لها في الموصل، قال النجيفي: هناك حديث يجري عن فتح قنصلية تركية في الموصل، والمسؤولون يبحثون عن موقع مناسب لمقر القنصلية واعتقد أنها ستفتتح قريباً جداً.

وزاد بالقول: “نؤيد أن يكون هناك عدد من قنصليات الدول في الموصل، لأن وجود القنصليات يفتح الموصل على العالم الخارجي وبالتالي يسهل حركة التجارة والنشاطات الأخرى”.