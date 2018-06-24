آخر التطورات بقضية عملية اغتيال مدير جوازات بابل

أكد وزير الداخلية قاسم الأعرجي ، اليوم الأحد ، وجود أدلة ستمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى منفذي عملية اغتيال مدير جوازات محافظة بابل، متعهداً بسرعة اعتقالهم وتقديمهم للقضاء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان له ، إن ‘وزير الداخلية قاسم الأعرجي زار مدينة الحلة صباح اليوم برفقة وكيل الاستخبارات ومدير مكافحة الاجرام ومدير العلاقات والاعلام، وكان في استقباله والوفد المرافق له نائب مدير قائد شرطة بابل وكبار الضباط ومدراء الأقسام والأجهزة الأمنية الأخرى’.

وأضاف البيان ، أن ‘الوزير اطلع عند وصوله مقر قيادة شرطة بابل على سير التحقيق الخاص باغتيال العميد الشهيد صفاء (مدير جوازات بابل)، وأكد على ضرورة الوصول إلى الجناة بوقت قياسي، وبين أن هناك ادلة وخيوط ستمكننا من الوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل’.

وأشار البيان إلى ، أن وزير الداخلية ‘توجه إلى مجلس عزاء الشهيد العميد وقدم تعازيه الحارة إلى عائلة الشهيد واهله واطفاله، وأكد لهم أن إلقاء القبض وتقديم الجناة إلى العدالة لن يطول ولن ندخر جهدا في ذلك’.

وتابع البيان ، أن الأعرجي ‘زار محافظ بابل صادق مدلول السلطاني، حيث تم مناقشة الوضع الامني في المحافظة والجهود المبذولة من قبل القوات الأمنية وخاصة أبطال أجهزة وزارة الداخلية وقيادة شرطة بابل’.