3.3 مليون دولار مقابل تناول غداء خاص مع الملياردير وارن بافيت

(رويترز) – وافق أحد المعجبين برجل الأعمال البارز والملياردير وارن بافيت على دفع أكثر من 3.3 مليون دولار عبر مزاد خيري أقيم على الإنترنت لتناول طعام الغداء مع مالك ورئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي.

وجاء العرض الفائز قرب نهاية مزاد استمر خمسة أيام على موقع إي باي لدعم مؤسسة جلايد الخيرية في سان فرانسيسكو التي تقدم الغذاء والرعاية الطبية وخدمات أخرى للمشردين والفقراء ومن تعرضوا لإساءات بالغة.

والعرض الفائز هو ثالث أكبر رقم منذ 19 عاما بدأ فيها بافيت عرض الغداء معه وذلك بعد رقم قياسي سجل في مزادين مماثلين في عامي 2012 و2016 وهو نحو 3.45 مليون دولار. واجتذب مزاد هذا العام 136 عرضا من ستة متنافسين فقط قبل أن ينتهي مساء الجمعة.

وتستخدم جلايد ريع الغداء الخيري للمساهمة في ميزانيتها السنوية البالغة 20 مليون دولار لتقديم نحو 750 ألف وجبة مجانية ومأوى طارئ ولإجراء اختبارات على فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وفيروس سي. كما تقدم برامج رعاية نهارية وبعد أوقات المدرسة للأطفال.