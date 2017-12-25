شيء غريب يقود إلى الجناة في سرقة قصر

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على جندي سابق في وحدة القوات الجوية الخاصة بالجيش البريطاني المتهم بسرقة زوجين في قصرهما الفرنسي بعدما أفادت التقارير بالعثور على شعرة من كلبه من فصيلة [جاك راسلي] في العقار.

وذكرت صحيفة [تليجراف] البريطانية أن ” المتهم البالغ من العمر 57 عاما اعتقل مع ستة أشخاص آخرين بعد مضي أكثر من عام على حادث سرقة الزوجين [رالف] و”فيكتوريا هاينج تحت تهديد السلاح في قصرهما شاتو دي لا ديورونتي جنوب غربي فرنسا.

وذكرت الشرطة أن ” اللصوص الملثمين كانوا يتحدثون الإنجليزية وخاطبوا أصحاب المنزل بالاسم عندما اقتحموا القصر مساء يوم 15 تشرين الثاني من العام الماضي عندما كانت الأسرة تستقبل ضيوفا وأطفالهم ينامون في الطابق العلوي, كما هدد اللصوص بقتل أصحاب المنزل وسرقوا عدة آلاف يورو نقدا من خزينة, فضلا عن ساعة فاخرة تردد أنها تساوي 20 ألف يورو ولاذوا بالفرار.

وأشارت صحيفة [تليجراف] إلى أن الشرطة الفرنسية تمكنت من اعتقال الجندي السابق بعد تعقب جميع البريطانيين في المنطقة ممن يملكون كلاب من نوع جاك راسل.