14 دولارا فقط لامتلاك قصر في فرنسا!

يمكن لأي شخص امتلاك قصر فرنسي به حوض سباحة وسكن ثانوي وحديقة، بأقل من 14 دولارا ببطاقة يانصيب واحدة على الإنترنت.

ويقع المنزل المذهل في شرق إقليم دوردورنيي جنوبي غرب فرنسا في منطقة بوردو، ويمتد على 13.75 هكتارا، وتبلغ قيمته 1.5 مليون دولار.

وقررت مالكة القصر البريطانية، روث فيليبس، بيع القصر ليذهب ريعه إلى جمعية خيرية، ومن خلال بطاقة يانصيب واحدة لا يتجاوز سعرها 13.37 دولار، يتم بيع 500 ألف بطاقة منها عبر موقع إلكتروني تم إعداده خصيصا للمسابقة، يمكن امتلاك القصر، إذا توفر في الشخص شرطان أساسيان: أن يكون الشخص مقيما في إنجلترا أو اسكتلندا أو ويلز، والشرط الثاني هو أن يكون قادرا على ترجمة عبارتين فرنسيتين إلى الإنجليزية بشكل صحيح وهي “les carottes sont cuites” (تم طهي الجزر)، و”ça ne casse pas trois pattes a un canard” (هذا لا يكسر ثلاثة أرجل لبطة).

ومن المقرر أن تنتهي المشاركة في هذا العرض في وقت لاحق من هذا العام، بمجرد نفاد البطاقات المعروضة للبيع. ووفقا للشروط الموضوعة، في حال لم يتجاوز عدد شراء البطاقات 350 ألفا مع تاريخ انتهاء العرض، فسيتم استبدال القصر بجوائز مالية.

وستذهب غالبية الأموال التي سيتم جمعها إلى شركة تديرها فيليبس تحمل اسم “Eco Village”، تهدف إلى بناء منازل صديقة للبيئة، فيما سيتم التبرع بـ 5% من الأموال لجمعية “سانت بتروك”، وهي جمعية خيرية تعتني بالمشردين في كورنوال بإنجلترا.

ووفقا للموقع الالكتروني فإن المنزل ذو قيمة تاريخية وهو مليء بالتحف الأصلية والمفروشات المريحة، ويتم استغلاله حاليا كعقار للإيجار خلال العطلات، ويدر على مالكته مبالغ مالية تتراوح بين 35 ألف يورو إلى 45 ألف يورو سنويا.

المصدر: RT