يتزوجون وينجبون ويموتون مبكرا

يواجه 1.2 مليار طفل حول العالم مخاطر الحروب وانتشار الفقر والتمييز ضد الإناث والزواج المبكر.

وبحسب تقرير نشرته منظمة Save the Children، فإن ويلات الحروب تلاحق الأطفال العرب، إذ ترتفع بينهم معدلات وفاة الرضع، والزواج المبكر، ناهيك عن النزوح بسبب الصراع وتعرضهم للقتل.

ويقيس التقرير جودة الحياة والمخاطر التي يعيشها الأطفال في العالم من خلال عدد من المؤشرات لقياس ما اسمه بـ “مؤشر نهاية الطفولة”.

وتذيلت قائمة الدول العربية كل من: اليمن المرتبة 145 من أصل 177 دولة، وسورية بالمرتبة 142، والعراق بالمرتبة 125، والتي أثرت الحروب فيها على الأطفال بشكل مباشر حيث نزح العديد منهم وتأثرت جودة التعليم الذي يتلقونه، ناهيك عن الزواج المبكر للفتيات.

اليمن، في المرتبة 145

لا توجد أرقام رسمية لأعداد الأطفال الذين قتلوا في الحرب في اليمن، لكن 55 من كل ألف مولود يموتون وهم دون سن الخامسة.

ونزح 10 بالمئة من إجمالي الأطفال، وتم استخدام بعضهم كجنود في الحرب التي تدور هناك، فيما بلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر (دون سن الـ 19) حوالي 61 مولودا من بين كل 1000.

سورية، في المرتبة 142

وأدت الحرب التي تدور في سورية الى تراجع مؤشراتها منذ بداية الحرب في 2011، حيث تظهر الأرقام نزوح ولجوء أكثر من 68 بالمئة من الأطفال ملتحقين بأهاليهم، إلا أن التقديرات تشير إلى استخدام بعضهم كجنود في الحرب، ناهيك عن ارتفاع الأطفال الذين يموتون دون سن الخامسة، وتبلغ تقديرات معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 40 ولادة من بين كل ألف.

العراق، في المرتبة 125

ولا تزال مؤشرات جودة الحياة للأطفال في العراق مقلقة، حيث يموت ما معدله 31 من بين كل ألف من دون سن الخامسة، فيما ترتفع أعداد القاصرات اللواتي أنجبن بسبب الزواج المبكر حيث يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 85 ولادة.

مصر، في المرتبة 91

وفي مصر يتأثر الأطفال بانتشار الفقر حيث يموت ما معدله 23 من بين كل ألف من دون سن الخامسة، فيما هناك 51 ولادة لكل ألف فتاة قاصر.

المغرب، في المرتبة 88

وفي المغرب يموت ما معدله 27 من بين كل ألف من دون سن الخامسة، وتبلغ نسبة الأطفال الذين لا يتلقون أي تعليم 18 بالمئة، ويبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 31 طفلة من بين كل ألف.

الأراضي الفلسطينية، في المرتبة 84

ويموت ما معدله 20 من بين كل ألف من دون سن الخامسة، فيما يرتفع معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر الى 58 ولادة من بين كل ألف.

الجزائر، في المرتبة 65

وفي الجزائر لا تزال وفيات الأطفال من سن الخامسة تشكل قلقا حيث يموت ما معدله 25 من بين كل ألف.

ورغم عدم توفر أرقام كافية عن الزواج المبكر، إلا أن معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر يبلغ 10 من بين كل ألف.

الأردن، في المرتبة 51

في الأردن يبلغ معدل وفيات الأطفال 17.6 من بين كل ألف طفل من دون سن الخامسة، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 22 ولادة.

لبنان، في المرتبة 50

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 8 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 12 ولادة.

تونس، في المرتبة 48

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 14 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 7 ولادات.

السعودية، في المرتبة 47

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 13 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 8 ولادات.

عٌمان، في المرتبة 47

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 11 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 8 ولادات.

الإمارات، في المرتبة 42

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 8 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 30 ولادة.

قطر، في المرتبة 40

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 9 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 10 ولادات.

الكويت، في المرتبة 38

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 8 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 9 ولادات.

البحرين، في المرتبة 34

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 8 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 13 ولادة.