موقف سيارة في هونغ كونغ أغلى من إيجار شقة فيها

تحطم مدينة هونغ كونغ رقما قياسيا في الغلاء، وذلك بعد وصول إيجار مواقف السيارات في بعض أحيائها إلى مبالغ غير مسبوقة.



وقد تصل التكلفة الشهرية لحجز موقف سيارة، في الأحياء الفارهة، إلى 1200 دولار أمريكي، ما يجعل منها أغلى مدينة في العالم لركن السيارات.

وبذلك فإن الإيجار السنوي لموقف سيارة في هونغ كونغ يفوق سعر استئجار شقة صغيرة فيها. وما يزيد في تفاقم أزمة الأسعار، تزايد عدد سكان المدينة باستمرار، التي تعد اليوم ثاني أثرى مدن العالم، بعد نيويورك.

المصدر: RT