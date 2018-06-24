مسدس “مزيف” بنصف مليون دولار

ما الذي رفع سعر مسدس “مزيف” إلى نصف مليون دولار؟

بيع مسدس ليزر استخدم في فيلم “ريتورن أوف ذي جيداي” ضمن سلسلة “حرب النجوم”، في مقابل 550 ألف دولار على ما أعلنت دار “جوليان” للمزادات عبر “تويتر”، ليتخطى بذلك التقديرات الأساسية التي راوحت بين 300 ألف دولار و500 ألف.

وقد عرضت دار المزادات الشهر الفائت في نيويورك هذا المسدس المزيف البالغ طوله حوالي 40 سنتيمترا والمصنوع خصوصاً من الخشب، بعدما بقي مملوكاً على مدى أكثر من ثلاثة عقود لجيمس شوبه المدير الفني للفيلم الصادر في 1983.

وقرر جيمس شوبه في نهاية المطاف الاستغناء عن المسدس الشهير الذي حمله هاريسون فورد، إضافة إلى حوالي أربعين قطعة أخرى متصلة بالفيلم.

إلا أن أياً من هذه القطع لم يصل إلى المبلغ الذي حققه الروبوت الشهير في أفلام “ستار وورز”. فقد بيع رجل آلي استخدم في تصوير أفلام عدة من السلسلة في مزاد علني في مقابل 2,76 مليون دولار العام الماضي.