“محظوظ” يفوز باليانصيب 5 مرات في 90 يوما

قد يبتسم الحظ لشخص ما فيفوز باليانصيب مرة واحدة في حياته، إلا أن رجلا أستراليا أحرز الجائزة خمس مرات خلال ثلاثة أشهر فقط.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد فاز كارلو ماسيتي البالغ من العمر 59 عاما، بثلاثة ملايين دولار بعدما اشترى قسائم “يانصيب” في شرق مدينة سيدني.

وفي إحدى المرات، فاز ماسيتي مرتين في غضون أسبوع واحد فقط، ووصلت قيمة ما حصل عليه 2.5 مليون دولار، أما 500 ألف دولار الأخرى فنالها في مرات لاحقة.

ويقول ماسيتي إنه لا يملك أي نصيحة حتى يسديها لمن يريدون تقليده، مؤكدا أنه يشتري قسيمة اليانصيب بشكل عادي، ويترك الأمر للحظ، ليجد نفسه فائزا.

وفي بادرة نبيلة، قرر الفائز المحظوظ التبرع بخمسين ألف دولار لوحدة طبية مختصة في علاج أمراض القلب.