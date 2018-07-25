ما سر النبيلة اليونانية المدفونة مع مجوهراتها قبل 1800عام؟

اكتشف علماء آثار يونانيون قبرا سليما لإحدى النبيلات، دفنت مع مجوهراتها الذهبية في نصب تاريخي روماني في جزيرة سيكينوس.

ويبدو أن المرأة كانت تدعى “نيكو” أو “Νεικώ”، وفقا للنقش الموجود على القبر بالحروف الأبجدية اليونانية.

وعثر على قبر مربع الشكل، يعود تاريخه إلى 1800 عام، لم يتعرض للمساس، في قبو معلم إبيسكوبي، وهو نصب تذكاري نادر من العصر الروماني، تحول فيما بعد إلى كنيسة بيزنطية ودير.

كما عثر على أساور ذهبية وخواتم وقلادة ذهبية طويلة وحزام نقش فيه وجه امرأة، بالإضافة إلى مزهريات من الزجاج والمعدن وأجزاء من ملابس المرأة المتوفاة في القبر.

وقال علماء الآثار إنه من المرجح أن الضريح الذي تم الحفاظ عليه جيدا في الجزيرة الصغيرة في كيكلادس (وهي أرخبيل في الجزء الجنوبي من بحر إيجة مكون من 2200 جزيرة)، الواقعة جنوب شرقي أثينا، كان مقررا تشييده لحماية القبر.

وقال مدير وكالة حماية الآثار في كيكلادس، ديميتريس أثاناسوليس، لوكالة رويترز، يوم الاثنين 23 يوليو: “إننا محظوظون بشكل غير متوقع، هذا النصب التذكاري نادر جدا، إنه أحد أكثر الآثار إثارة للإعجاب في إيجة.. ولدينا الآن معلومات عن الشخص الذي بناه ولدينا رفاته واسمه”.

وعلى الرغم من الهجمات التي قام بها لصوص المقابر في العصور القديمة والاستخدامات المختلفة للمبنى على مر العصور، إلا أنه تم العثور على قبر نيكو محفوظا لأنه كان مخبأ بشكل جيد في مكان غير مرئي بين جدارين في الطابق السفلي من المبنى، وفقا لأثاناسوليس.

وأضاف أثاناسوليس أن الخبراء يعتقدون أن نيكو لديها صلات بالجزيرة ولكن لم يتضح ما إذا كانت من سيكينوس بالفعل، موضحا: “نحاول الآن معرفة المزيد عنها.. نحن ما نزال في البداية”.

المصدر: ديلي ميل