ليتواني بطلا للعالم في “حمل الزوجات”

فاز الليتواني فيتواتاس كيركيلياوسكاس ببطولة العالم لحمل الزوجات التي أقيمت في فنلندا.

وشارك في البطولة 53 رجلا مع زوجاتهم أو صديقاتهم اللائي حملوهن على أكتافهم وركضوا بهن في سباق لمدة ساعة ببلدة سونكايارفي الصغيرة في فنلندا السبت وسط حضور جماهيري غفير.

وتجذب بطولة العالم لحمل الزوجات التي تجرى للعام الثالث والعشرين آلاف الزائرين إلى البلدة الصغيرة واكتسبت متابعين في أنحاء العالم.

وتجرى مسابقات رسمية يتأهل من خلالها المتنافسون في دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد واستونيا.

وفاز فيتواتاس كيركيلياوسكاس وزوجته نيرينجا كيركيلياوسكيني بالسباق الذي تضمن الركض والخوض في بركة من المياه واجتياز عقبات عديدة.

وبهذا الفوز هزم الليتواني فيتواتاس كيركيلياوسكاس بطل العالم الفنلندي تايستو ميتينين الفائز بالبطولة ست مرات.