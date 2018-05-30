لاعب التنس الألماني السابق بوريس بيكر ينفصل عن زوجته

أعلن محامي لاعب التنس الألماني السابق بوريس بيكر، المصنف الأول عالميا سابقا، أن موكله انفصل عن زوجته، ليلي بيكر، التي تزوجها عام 2009. وأوضح محامي بيكر في بيان له أن الطلاق تم بالتراضي وبطريقة ودية بين الطرفين.



وأضاف: “السيدة والسيد بيكر لم يتخذا هذا القرار بسهولة بعد 13 عاما من بداية علاقتهما وبعد تسع سنوات من الزواج، أهم شيء بالنسبة لكليهما هو مصلحة نجلهما اماديوس.”

والتقى اللاعب الألماني البالغ من العمر 50 عاماً، الفائز بثلاثة ألقاب في بطولة ويمبلدون، مع عارضة الأزياء الهولندية ليلي بيكر /41 عاما/ في عام 2005 وتزوجا بعد أربعة أعوام.

ومن خلال رسالة نشرتها مجلة “بونتي” الألمانية، ألقت ليلي بيكر تصريحاً رائعاً في يوم عيد ميلاد بيكر الخمسين في تشرين ثان/نوفمبر الماضي،: “لقد أهديتني حياة على الأرجح تحلم بها الكثير من الفتيات”. وتابعت في رسالتها معربةً عن امتنانها وشكرها لزوجها، قائلة: “أشياء تتعلق بالمشاعر مثل الحب العميق والثقة، لكن أيضا أشياء مادية أخرى مثل رحلات السفر على متن طائرات خاصة والملابس الأنيقة والسيارات غالية الثمن، وأشياء أخرى كثيرة.”

وكانت الصحافة الألمانية قد تحدثت خلال الأشهر الأخيرة عن مرور بيكر بأزمة مالية ومعاناته من بعض المشكلات في حياته الزوجية. وقد رفض الزوجان التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي حول انفصالهما.

يذكر أن بوريس بيكر رئيس الاتحاد الألماني للتنس تزوج سابقاً من باربرا بيكر وأنجب منها أربعة أطفال. وهو حاليا خبير تلفزيوني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في باريس.