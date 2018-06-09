لأول مرة.. جندي من السيخ يرتدي عمامة في استعراض عيد ميلاد الملكة

أصبح جندي من فرقة “كولدستريم”، أول من يرتدي عمامة خلال استعراض للقوات البريطانية ضمن الاحتفالات بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ 92، السبت 9 يونيو.

وشارك حوالي ألفي جندي في الاحتفال بهذه المناسبة الرسمية، وقال الجندي شارانبريت سينج لال، البالغ من العمر 22 عاما، وهو من السيخ من ليستر، إنه يأمل في أن ينظر إليه على أنه “تغيير في التاريخ”.

وأضاف أنه يتوقع أن يشجع هؤلاء الذين ينتمون إلى مختلف الأديان والخلفيات الفكرية على الانضمام إلى الجيش، قائلا: “آمل بأن يتشجع الكثير من الناس مثلي، وليس من السيخ فقط بل من الأديان والخلفيات الأخرى، على الانضمام إلى الجيش”.

وولد سينج لال الذي انضم إلى الجيش في يناير 2016، في ولاية بنجاب الهندية، ثم انتقلت عائلته إلى المملكة المتحدة عندما كان طفلا.

وتميزت العمامة التي ارتداها، بشكلها المشابه للقبعات المصنوعة من الجلد التي يرتديها الآخرون، مع إضافة نجمة عليها لإضفاء الطابع الاحتفالي.

وصرح الجندي قبل الاحتفال لوسائل الإعلام البريطانية قائلا: “أنا فخور للغاية، وأعرف أن الكثير من الأشخاص الآخرين يفخرون بي أيضا”.

وتحتفل فرقة “كولدستريم” بعيد ميلاد الملك منذ أكثر من 250 عاما، كما تعمل أيضا على عرض تدريبات الجيش والموسيقى والفروسية.

والسيخية هي ديانة بدأت في شمالي الهند في القرن السادس عشر، وتدعو لاتباع تعليمات “غورو ناناك” وخلفائه.

المصدر: بي بي سي