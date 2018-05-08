كيفانش تاتليتوغ يشترط هذا المبلغ للمشاركة في عمل جديد

بعد سلسلة نجاحات متتالية، يبدو ان النجم التركي ​كيفانج تاتليتوغ​ رفع اجر مشاركته في أيّ عمل تمثيلي جديد، فقد طرح عليه مؤخرا بطوبة مسلسل مقتبس من عمل اميركي يدعى “prison break”.

الا ان كيفانج وضع شرطا لم يرضي القييمن على العمل، اذ انه طلب مبلغ 270 ألف ليرة تركية ليقوم بدور البطولة.

ويقام حاليا مفاوضات معه في محاولة منهم لإقناعه بتخفيض المبلغ الذي طلبه، وافادت بعض المواقع الالكترونية التركية ان الشركة المنتجة من الممكن أن تتخلى عن كيفانج وتبحث عن بطل جديد لمسلسلها.

الجدير ذكره ان كيفانج عرض له مؤخرا في العالم العربي مسلسل بعنوان “جسور والجميلة” الى جانب النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ لميس.