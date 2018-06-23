قتل زوجته بسبب مباريات كأس العالم لكرة القدم!

أصدرت النيابة العامة في مصر قراراً يقضي بسجن مواطن في محافظة الجيزة مدة 4 أيام للتحقيق معه بتهمة قتل زوجته.

وفي التفاصيل، فقد قيل إن الرجل عبدالله جمال البالغ من العمر 39 عامًا قتل زوجته طعناً بالسكين، نتيجة خلاف بينهما حول مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم لأن الأخيرة رفضت ذلك.

يشار إلى أن الجيران سارعوا للتدخل بعد سماع صراخ الضحية ونقلوها إلى المستشفى حيث تم إعلان وفاتها.

وقد اعترف الزوج خلال التحقيقات أنه أقدم على هذه الجريمة لإسكات زوجته التي طالبته بعدم مشاهدة مباريات كأس العالم.