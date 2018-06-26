في البرازيل مع كل سقطة لنيمار مشروب “ببلاش”!

أراد صاحب حانة في البرازيل “اصطياد” عدد أكبر من الزبائن وذلك بفكرة لطيفة: مع كل سقطة لنجم “السيليساو” نيمار دا سليفا في المباراة المصيرية أمام صربيا، تعهد بتوزيع مشروبات مجانية، على كل شخص من رواد الحانة.

يذكر أن نيمار كان مصدر سخرية شديدة في مواقع التواصل الاجتماعي سواء في البرازيل أو خارجها. وكان نيمار يسقط على الأرض عند أدنى احتكاك ضد لاعبي كوستاريكا ولو بـ”لمسة”، في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

وكاد حكم المباراة الهولندي بيورن كيبرس الوقوع في الفخ عندما أعطى ضربة جزاء لصالح البرازيل، لكن وبعد الالتجاء إلى تقنية الفيديو، تأكد أن سقطة نيمار لم تكن سوى مشهد مسرحي من تقديم المهاجم، ليعدل في نهاية المطاف الحكم عن قراره.

وفي المباراة الافتتاحية للبرازيل أمام سويسرا كان الحكم قد احتسب 10 فاولات كان نيمار ضحيتها، في حين لم يُسجل إلا أربعة في مباراة كوستا ريكا، حسب حكم المباراة.

الملفت أن صاحب الحانة الواقعة في حي فيلا دي بينها بريو دي جينيرو، لم يحدد ما إذا كان سيقدم المشروبات مجانا في حال تعرض نميار إلى فاول “حقيقي” أم لا. لأنه وإذا واصل نيمار عروضه المسرحية كما حدث في مباراة كوستا ريكا، فمن الوارد جدا أن تقفز مصاريف صاحب الحانة “سور فالتر” إلى مستوى غير مرغوب فيه.

يذكر أن المنافسة على بطاقتي التأهل للمجموعة الخامسة أرجأت إلى اللحظات الأخيرة. إذ تتنافس منتخبات البرازيل (أربع نقاط وله ثلاثة أهداف وعليه هدف واحد) وسويسرا (أربع نقاط وله ثلاثة اهداف وعليه هدفان) وصربيا (ثلاث نقاط وله هدفان وعليه هدفان) على بطاقتي هذه المجموعة إلى دور الستة عشر فيما ودع.

المنتخب الكوستاريكي (بلا رصيد وعليه ثلاثة أهداف) البطولة رسميا قبل مباراتي الجولة الثالثة يوم الأربعاء المقبل.

ويحتاج “راقصو السامبا” إلى نقطة تعادل فقط أمام صربيا. في حين أن الأخيرة على الفوز أولا ثم التعادل، وعندها ستكون بحاجة إلى خسارة سويسرا أمام كوستاريكا، في المباراة الموازية.