عودة فضل شاكر للفن تثير جدلا واسعا

مقدمة مسلسل بصوت فضل شاكر تثير جدلا كبيرا

تسببت مقدمة غنائية لمسلسل رمضاني مصري في جدل واسع، إذ يغنيها المطرب اللبناني فضل شاكر، الذي عاد إلى الساحة الفنية بعد فترة احتجاب أعقبت انضمامه إلى احدى المجموعات المتشددة في لبنان.

وقالت شركة “العدل جروب” المصرية في بيان أمس الاثنين، إنها تعيد الفنان فضل شاكر إلى الأضواء بغناء تتر مسلسل “لدينا أقوال أخرى”، بطولة الفنانة يسرا وإخراج محمد علي.

وتسببت عودة شاكر الى الغناء بجدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مابين مؤيد ورافض، بعد أن انضم لجماعة متشددة وحكم عليه بالسجن 15 عاما للتحريض ضد الجيش اللبناني.

ونأت شركة العدل جروب بنفسها واصدرت بيان اعتذار للشعب اللبناني، فيما أزالت صوت “شاكر” من المسلسل الذي سيعرض في رمضان المقبل.

وكان شاكر يحظى بشعبية كبيرة في لبنان والعالم العربي، قبل أن يعتزل الغناء في 2012، ويصبح من مناصري الشيخ اللبناني أحمد الأسير.

وصدر بحق فضل شاكر عام 2017 حكم عسكري بالسجن 15 عاما، على خلفية الأحداث التي وقعت في 2013 بين أنصار الشيخ الاسير والقوات اللبنانية وقتل على اثرها 18 جنديا لبنانيا.

وتوارى شاكر عن الأنظار بعد ملاحقات قضائية في حقه.

وولد شاكر في مدينة صيدا اللبنانية عام 1969، وله نحو 11 ألبوما غنائيا خاصا، و21 أغنية منفردة.