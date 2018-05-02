عامل نظافة يعثر على سبائك ذهبية بـ330 ألف دولار

أفادت صحيفة The Korea Times بأن عامل نظافة في كوريا الجنوبية عثر في حاوية نفايات بمطار إنتشخون على كيس مملوء بسبائك ذهبية قدرت قيمتها بـ 330 ألف دولار.

ووفقا للصحيفة فقد تمكنت الشرطة من تحديد هوية الشخص الذي تخلص من السبائك الذهبية، ولكنها لم تكشف لوسائل الإعلام عن بياناته الشخصية.

وطبقا للقوانين في كوريا الجنوبية، في حال لم يبلغ المالك عن ممتلكاته المفقودة خلال نصف عام، فمن حق الشخص الذي يعثر عليها الحصول على ما نسبته من 5 إلى 20% من قيمتها وتصادر الدولة الباقي.

وتشك الشرطة بأن الشخص الذي قرر التخلص من السبائك الذهبية كان ملاحقا، وإذا اتضح أن الذهب مسروق أو يتعلق بأعمال إجرامية، فإنه لا يحق لعامل النظافة أن يطالب بأي مبلغ لقاء تسليمه الذهب للشرطة.