طبيب يستغل مهنته بأبشع الطرق

استغل طبيب بيطري من كولومبيا خبرته العلمية بأسوأ طريقة ممكنة بعد اتهامه بتنفيذ جريمة فريدة من نوعها.

فقد لجأ الطبيب إلى تهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة عبر وضع عبوات من الهيروين السائل داخل أحشاء كلاب صغيرة بعد تدخل جراحي.

وقال مكتب النائب العام الأميركي للقطاع الشرقي من نيويورك إنه تم استدعاء أندريس لوبيز إيلوريز للمثول أمام محكمة اتحادية في بروكلين، الثلاثاء، لتوجيه لائحة اتهام له بالتآمر لجلب هيروين إلى الولايات المتحدة وتوزيعه.

صحيفة تتناول قصة طبيب عراقي فر من الموت ليلتقي بزميله الامريكي بعد 13 عاما

الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد رجال أعمال روس

وذكرت تقارير إخبارية أميركية أن إيلوريز (38 عاما) قال إنه “غير مذنب”.

وقال ممثلو الادعاء إن الطبيب الكولومبي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين.

وأضافوا أن إيلوريز يشتبه بأنه شارك في مؤامرة لجلب المخدرات إلى البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت الإدارة الأميركية لمكافحة المخدرات إن الكلاب تم شق بطنها وتخييط عبوات الهيروين بداخلها. وتم تصديرها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.

وأضافت أن حملة مداهمات في كولومبيا عام 2005 وجدت أن 10 كلاب يتم استخدامها في نقل المخدرات، وقد جرت محاولات لإنقاذها، لكنها أشارت إلى أن الكثير من هذه الكلاب نفقت خلال العملية.

وقال ممثلو الادعاء إن إيلوريز اعتقل في إسبانيا وجرى ترحيله إلى الولايات المتحدة.