سعودي يتفاجأ بتدفق نفط من بئر مزرعته

أفادت صحيفة “عكاظ” السعودية بأن مواطنا سعوديا صاحب مزرعة في بلدة “طابة” الواقعة شرق حائل، فوجئ بتحول الماء من بئره إلى مادة تشبه النفط.

وقام صاحب المزرعة ويدعى حمد الموكاء بتوثيق هذه الظاهرة في مقطع فيديو قصير، يُظهر “تحول ماء البئر الارتوازية بمزرعته نحو اللون الأسود”.

وأوضح المواطن السعودي على حسابه في “تويتر” أنه قام بتنظيف بئر مزرعته، وتفاجأ بتحول الماء إلى لون أسود برائحة كريهة.

صحيفة “عكاظ” لفتت إلى أن قرية طابا تقع على فوهة بركان خامد، مشيرة إلى أن أقصى عمق لفوهة البركان يبلغ 90 مترا، فيما يبلغ قطرها نحو كيلومترين.