سرقة منزل بيكيه وشاكيرا في برشلونة

لم يكن بيكيه أو شاكيرا متواجدين في المنزل وقت السرقة، لكن والدي نجم برشلونة كانا نائمين ولم يشعرا بما يحدث، ولحسن حظهما أن اللصوص لم يحاولو إيذاء الأب أو الأم.

ولم يسمع والدا بيكيه شيئا على ما يبدو واكتشفا بأمر السرقة بعدما استيقظا، فأخبرا الشرطة.

وكانت شاكيرا البالغة من العمر 41 عاما في مدينة كولون الألمانية لإحياء حفل غنائي حين وقعت السرقة، في حين كان بيكيه الذي يصغرها بعشر سنوات، يستعدّ لانطلاق بطولة كرة القدم في روسيا.

وتقول الشرطة إنّ عملية الاقتحام حدثت ليل الاربعاء، وكانت “غير عنيفة”، إذ دخل السارقون إما عبر نافذة أو الشرفة باستخدام ما يسمى بـ”الأسلوب الصامت”، حتى لا يزعجوا المقيمين أو الجيران وتمت سرقة الساعات الفاخرة التي تعود إلى لاعب كرة القدم والمجوهرات من القصر الذي تبلغ مساحته 700 متر مربع.

وقد صرحت الشرطة للصحافة الإسبانية أنهم ظلوا يبحثون عن أدلة، إذ إنّ هذا النوع من المجرمين يعمل بشكل احترافي للغاية. ولم يتمّ القبض على أحد حتى الآن.

ولم يصدر أي تعليق من بيكيه أو شاكيرا عن الحادث، لكن الشرطة مازالت تجري تحقيقات وتحريات لمعرفة كيف تمت السرقة وللوصول إلى هوية العصابة.