مايو 18, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

سجن أتراك مشاهير بتهمة الاتجار بالمخدرات

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فى :منوعات
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سجن أتراك مشاهير بتهمة الاتجار بالمخدرات

اعلنت مصادر اعلام تركية، ان القضاء اصدرأحكامًا في قضية الاتجار بالمخدرات التي تضم مشاهير أتراك من بين 34 متهمًا.

ويحاكم في القضية الممثل الشهير شاغاتاي أولوسوي والممثلة الشهيرة جيزام كاراجا والمغني جانك أرتان وجميعهم متهمون بالاتجار في المخدرات.

وكنت النيابة طالبت بحبس المتهمين بفترات تتراوح بين 5 سنوات إلى 15 سنة.

وقضت المحكمة بالسجن 4 سنوات وشهرين على أولوسوي وكاراجا بتهمة توفير المخدرات، بينما قضت المحكمة بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على أران. وفق ما ذكرت صحيفة الزمان التركية.

كما تضم القضية المتهم فيها 34 شخصًا من بينهم والممثلين يوسف أكجون وأرجون تاش والدي جي نوري كوسام وعائشة سلين بورونكاي.

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