رجل يخسر 140 كيلو بهذه الطريقة!

خسر رجل بريطاني نحو 140 كيلوجرام من وزنه في غضون عامين، وحصل على جائزة وطنية كأفضل تجربة للتخسيس في عام 2018، بعد أن سار نحو 6000 ميل.

ويعاني ديف لانكستر [45 عاما] من مرض السكري من النوع2، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم وآلام المفاصل، وارتفاع الكوليسترول وبداية النقرس وانقطاع التنفس أثناء النوم، بسب زيادة الوزن.

وبعد أن وصلت حياته إلى نقطة حرجة، انضم لانكستر إلى برنامج سليمنغ وورلد، في أبريل نيسان عام 2016، وبدأ بالمشي لمسافات طويلة كل يوم، مسجلاً مسافة تزيد عن المسافة الفاصلة بين سان فرانسيسكو ونيويورك في الاتجاهين، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ووصل وزن لانكستر إلى نحو 310 كيلوجرامات، قبل أن يتبع نظام التخسيس، ويخسر نحو 140 كيلوغرامات من وزنه، وينخفض مقاس خصره من من 66 إلى 36 إنشاً، ولم يعد بحاجة إلى تناول أية أدوية للتعامل مع حالاته الصحية السابقة.