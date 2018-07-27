دُش بارد للحيوانات في لندن

مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية في بعض مناطق بريطانيا، حظيت الحيوانات في حديقة حيوان لندن بفترة راحة جيدة من الحرارة، عندما ابتكر حراس الحديقة طرقاً جديدة للترفيه عنها ولإبقائها هادئة.

وقد أعطيت ثعالب الماء جراد البحر المجمدة، وتمتعت الخنازير الملتحية بدَّش بارد، بحسب (BBC).

وتناولت الغوريلا الخيار المجمد بينما انخرطت حيوانات أخرى في لعبة تناول البازلاء المجمدة في كتل الجليد، والتي أبقتها منهمكة لبعض الوقت.

وبريطانيا، الشهيرة بصيفها الممطر، تشهد درجات حرارة عالية منذ أسابيع، تجاوزت 30 درجة مئوية.