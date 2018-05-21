دب مفترس ينقذ شابين من الموت

نجا شابان من الموت بأعجوبة، بعد أن تاها في غابات التايغا لمقاطعة كيميروفو الروسية، وانقطعت إشارة الاتصال، فانقطعا عن العالم.

سبب النجاة كان دب ظهر وهمّ بافتراسهما، ما اضطرهما إلى الهروب منه إلى شجرة عالية، فالتقط الهاتف المحمول إشارة الاتصال أعلى الشجرة، وتمكن الشابان من إجراء الاتصال بخدمات الطواريء التي أنقذتهما.

ويذكر الموقع الرسمي للشؤون الداخلية في مقاطعة كيميروفو أن عمر الشابين 15 و20 سنة، وتاها حينما كانا يجمعان ثمر (الثوم البري).

وشارك في إنقاذ الشابين أفراد شرطة المنطقة فضلا عن الصيادين والمتطوعين الذين عثروا عليهما عند بزوغ فجر اليوم التالي.