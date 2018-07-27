حدث غير مسبوق في عرس مصري بالصعيد

وقع في صعيد مصر، حدث غير مسبوق ولأول مرة، في مدينة إسنا جنوبي الأقصر، حيث خالف العادات والتقاليد والاشتراطات الخاصة بالزواج.

وقام أحد الآباء بتزويج ابنته لقاء “قائمة زواج” لا تكلف العريس جنيها واحدا، ولكنها تحمله أمانة صون العروس.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لورقة “قائمة الزواج”، التي تعجب الكثير منها رغم أن الزواج في صعيد مصر يشترط تقديم كثير من الذهب للعروس.

وأعرب بعض الأشخاص عن إعجابهم بالفكرة، التي تسهل الزواج على الكثير من الشباب الذين يعانون من مشقة الحياة، وعدم قدرتهم على توفير مطالب أهل العروس من الذهب.