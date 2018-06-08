جزيرة بريطانية للبيع بثمن شقة صغيرة

حين يسمع الناس بجزيرة معروضة للبيع، فإن أسعارا خيالية تخطر ببالهم في الغالب، لكن جزيرة بريطانية تنتظر من يشتريها هذه الأيام، وبثمن لا يزيد عن 400 ألف جنيه أسترليني.

وبحسب ما نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن الجزيرة الصغيرة التي تم عرضها للبيع تقع في ساحل بيمبروك شاير، غربي البلاد.

ويعد المبلغ المقترح رقما زهيدا في سوق العقار البريطانية، ففي لندن مثلا لا تكفي 400 ألف إسترليني حتى لشراء شقة من غرفة واحدة.

وتضم الجزيرة حصنا قديما أقيم فيها بين 1850 و1852 لمواجهة خطر اجتياح فرنسي على عهد نابليون الثالث.

ويبدو أن موقع الجزيرة البعيد عن العمران، وطبيعتها الصخرية، وراء عرضها بهذا الثمن البخس، لكن وكالة “بوربل بريكس” العقارية المشرفة عليها الوقت الحالي ترى أن ثمة إمكانيات كبرى للاستفادة من الموقع البحري في مشروعات سياحية.