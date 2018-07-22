تفاصيل اغتصاب [40] رجلاً لامرأة في [4] ايام

ادعت امرأة هندية انها تعرضت للاغتصاب من قبل أربعين رجلاً على مدى أربعة أيام.

وأوضحت المرأة البالغة 22 عاماً في شكواها للشرطة أن أحد معارفها وعدها بعمل في نزل بولاية هاريانا في شمال البلاد، إلا أنها تؤكد أنها احتجزت فيه وخدرت واغتصبت من قبل عدد من الرجال على مدى أربعة ايام، على ما أفاد المسؤول في الشرطة ريجيندار كومار مينا مستنداً إلى إفادة الضحية المفترضة المكتوبة.

وأضاف أن مهام ثلاثة عناصر في الشرطة علقت “بسبب الإهمال وعدم إبلاغ مسؤوليهم بهذه القضية الحساسة”.

وتضاف هذه القضية إلى قائمة طويلة من الاعتداءات الجنسية المسجلة في الهند، حيث يبلّغ عن حوالى 110 عمليات اغتصاب في اليوم وفق الأرقام الرسمية. وأبلغ عن مليون حالة اغتصاب في البلاد بين العامين 2014 و2016.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أوقف 17 رجلاً يشتبه في اغتصابهم طفلة في الحادية عشرة على مدى أسابيع في جنوب البلاد. وسُلّط الضوء على الاعتداءات الجنسية المستشرية في الهند إثر حادثة اغتصاب جماعية لطالبة في نيودلهي سنة 2012 أدت إلى وفاتها، ما أسفر عن احتجاجات عمت البلد وأدت إلى تشديد العقوبات المفروضة على المعتدين وإصلاح القوانين في هذا الخصوص.

وقد ثبتت المحكمة الهندية العليا مطلع يوليو حكم الإعدام على ثلاثة رجال في إطار هذه القضية.