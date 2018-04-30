تعرّف إلى أغرب 10 وظائف في العالم منها جامع الدود

ثمّة الكثير من الناس الذين لا يشعرون بالرضا أو أنهم ببساطة يشعرون بالملل من عملهم المكتبي. وفي المقابل، ثمة أيضًا مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يقومون بوظائف غريبة جدا، ولن تتوقعوا وجودها أبداً. بعض هذه الوظائف غريب للغاية، وبعضها الاخر مقزز، ولكن المبالغ المدفوعة كبدل الاتعاب، عالية جدا.

وفي التالي، نستعرض اليكم أغرب 10 وظائف في العالم،

1. شمّ مستحضرات إزالة التعرق:

ويمكن ان تستفاد من خدماتهم شركات مستحضرات التجميل، لاختبار الكريمات والمواد الأخرى مثل منظفات البشرة، وشفرات الحلاقة. ويمكن أن يكسب ممارس هذه المهنة نحو 25 دولارا للساعة الواحدة.

2. مستخرج سم الثعابين:

ويقوم مزاول هذه المهنة باستخراج السم من الثعابين الأكثر خطورة في العالم، مثل الكوبرا، وتستخدم السموم المستخرجة عادة للأغراض الطبية. ويمكن أن تباع بثمن يصل إلى 1000 دولار للغرام الواحد.

3. مختبِر التزحلق على المياه:

المطلوب من هذا المختبِر هو زيارة كل الالعاب المائية حول العالم لاختبارها وتجربتها بنفسه ليحكم على جودتها. وليتأكد من ارتفاعها وسرعتها وكمية المياه اللازمة وحجم المتع الناتجة عن الاصطدام بالماء!

4. مجرب طعام الكلاب:

يتم تعيين هؤلاء الموظفين لتذوق الطعام المخصص للكلاب من قبل شركات أغذية الحيوانات الأليفة لاختبار جودة منتجاتها. وعادة ما يقوم المتذوق ببصق الطعام بمجرد تذوقه.

5. مُختبِر الأسِرّة:

تخيل أن تكون وظيفتك التي تأخذ عليها راتبك نهاية كل شهر، هي الاستلقاء على السرير والنوم؟!

المطلوب من مُختبِر الأسِرّة، هو الاستلقاء والنوم على سرير فاخر كل يوم مقابل مبلغ خيالي! ويكمن الهدف في التأكد ما إن كان السرير مريحا.

6. المتعاطف:

وهو الشخص الذين يمكن أن يجلس معك للاستماع لشكوى أو مشكلة وللمواساة والتشجيع. ومن مهمته المعانقة، ويتقاضى نحو 80 دولارا في الساعة.

7. مختبر الطعام المقزز:

تقوم الشركات بتوظيف أفراد لاختبار والتأكد من أن الطعام المقزز مناسب للأكل.

إنهم يحاولون تناول الطعام الغامض والغريب للتأكد من عدم إصابة أي شخص بضرر… باستثناءهم. ولأن هؤلاء الاشخاص يواجهون مخاطر عالية، فتدفع لهم أموالا هائلة.

8. مختبر المناديل الورقية:

تتمتع بعض المناديل الورقية برائحة جميلة أحيانا، بينما تخلو المناديل الاخرى من أي رائحة معطرة. وهذا الأمر ليس صدفة، بل يعود لأشخاص يعملون في الشركات بصفة مختبر المناديل الورقية. هذه الوظيفة ليست سهلة أبدا! انهم يشمون المناديل الورقية للمصنعين، للتأكد من عدم وجود أي روائح غير مرغوب بها.

9. متحسّس البشرة:

يعمل في شركات العناية بالبشرة. لا يقوم بإنتاج أي مواد تجميلية، لكن تنحصر مهامه بالشعور بوجوه الأشخاص الذين يخضعون لتجريب منتجات جديدة، لمعرفة ما إذا كان هناك أي تحسن في البشرة أم لا.

10. جامع الدود:

وظيفة بسيطة تتطلب منك أن تكون في حالة حب مع الطبيعة.

عندما يذهب شخص ما إلى الصيد، يكون بحاجة إلى ديدان، التي يمكنك شراؤها من العديد من المتاجر.

لكن هل تساءلت يوما كيف تدخل الديدان إلى المتجر؟ يقوم جامعو الدود بالمشي في المناطق العشبية (في الحدائق والمنتزهات…) بعد حلول الظلام، لالتقاط ديدان الأرض.