ببغاء يُساعد طفلة على “خلع ضرسها” !

من المعروف أنّ عملية “خلع الأسنان” هي إحدى المراحل التي يمرّ بها أي طفل في سنوات معينة من عمره ويُصاب الكثير من الأمهات والآباء بالقلق جرّاء هذا الأم، كما يشعر الطفل بالخوف، إلا أنّ مقطع الفيديو الذي تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعية مؤخراً يُبين موقفاً عكس ذلك تماماً، حيث يُظهر المقطع دهشة طفلة بعد أن ساعدها صديقها الببغاء في عملية خلع ضرسها من خلال النقر عليه وإخراجه بكل يُسر وسهولة!

حاز المقطع على إعجاب مستخدمي شبكات التواصل خاصة موقع “الفيسبوك” وحقق أكثر من 275 ألف مشاهدة خلال بضع أيام منذ نشره، ووفقاً لصحيفة “الدايلي ميل” البريطانية تمّ تسجيل هذا الفيديو اللطيف في مدينة سانت لويس ميزوري الأمريكية.