بالصّور: “أماسيخوس” تفوز بجائزة ملكة جمال الحمير في كولومبيا

فازت أتان (انثى الحمار) زينها صاحبها بملابس فتاة فلاحة بالجائزة الكبرى، في مهرجان الحمير السنوي في كولومبيا.

ولحبهم الشديد لحيواناتهم، يقيم أهالي مدينة مونيكيرا بوسط كولومبيا مهرجانا سنويا للحمير، منذ 14 عاما، يلبسونها أفضل الأزياء.

ويحلو للبعض أن يصف مثل هذه المناسبة بأنها النسخة الحيوانية لمسابقة ملكة جمال كولومبيا.

ولا تكتمل المناسبة من دون سباق للحمير، فضلا عن التنافس بينها لاختيار الأكثر أناقة والأجمل زيا.

وكسبت الأتان أماسيخوس، من بلدة “أركابوكو” التي ألبست بردعة ذات ألوان مشرقة طبعت عليها صور قواقع، وزينت بشعر أشقر طويل ورموش كثيفة، قلوب الحاضرين. لتفوز بالمسابقة من بين 59 حمارا شارك فيها.

ويمثل الحمار رفيق العمل اليومي للكولومبيين، في المناطق الجبلية والريفية من البلاد.

وعلى الرغم من استبدال الحمير على نطاق واسع بالشاحنات، لا تزال لها مكانة خاصة في قلوب الكولومبيين.

وقال ألفارو لوبيز، صاحب الحمارة أماسيخوس الذي يفتخر بها، لوكالة فرانس برس : “الشيئ المهم هو مشاركة الفلاحين، الذين لا يؤخذون غالبا بنظر الاعتبار بسبب طريقة حياتهم. هذا هو المهم”.

وقد تغلب لوبيز بطريقته المميزة في تزيين أتانه على أصحاب الحمير الآخرين، الذين زينوا حيواناتهم بالريش الطبيعي والقلائد، أو ألبسوها قمصان المنتخب الكولومبي لكرة القدم، الذي يشارك في بطولة كأس العالم في روسيا.