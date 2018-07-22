الحكم بالإعدام على مغتصب رضيعة في الهند

أصدرت محكمة في الهند حكما بالإعدام على شاب في التاسعة عشر لاغتصاب رضيعة في شهرها السابع.

وأصدر الحكم قاض في ولاية راجاستان.

وهذا أول حكم بالإعدام يصدر في الولاية بعد أن عدلت السلطات قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية.

ورحب نشطاء بالحكم، قائلين إنه سيمثل سابقة قانونية للقضايا المشابهة.

ويمكن استئناف الحكم في المحكمة العليا.

ويتم الإبلاغ عن مئة حالة اغتصاب في الهند يوميا، ولكن لا يدان إلا عدد ضئيل من مرتكبيها.

وزادت الرقابة على حوادث العنف الجنسي في البلاد منذ عام 2012 عندما اغتصبت فتاة تبلغ 23 عاما بصورة جماعية وقتلت في حافلة بالعاصمة.

وأثارت الحادثة احتجاجات استمرت أياما وأجبرت الحكومة على إدخال قوانين أكثر صرامة لمكافحة الاغتصاب، تشمل تطبيق عقوبة الإعدام.

وفي شهر يناير الماضي اندلعت احتجاجات كبيرة في العديد من المدن الهندية إثر اغتصاب رضيعة تبلغ ثمانية شهور في العاصمة الهندية نيودلهي.