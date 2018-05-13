التبرع بالتغريدات يحقق حلم “روميو” التواصل الاجتماعي

أثبت مراهق أمريكي فقير أن المثابرة ومشاركة التغريدات لآلاف المرات بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي هي كل ما يلزم للحفاظ على الحب.

وكان الشاب سي جيه بويرير، وهو من ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة، يرغب في زيارة حبيبته الكندية في نيوفاوندلاند، لكنه لم يمتلك المال الكافي.

وحينما فشل بويرير، البالغ من العمر 19 عاما، في الحصول على رحلة مجانية، عبر تحقيق 530 ألف مشاركة لتغريداته، ناشد المشاهير التبرع بمشاركة تغريداته من أجل تحقيق أمنيته.

وأخيرا نجحت حملته، حيث فاز برحلة مجانية كي يزور حبيبته.

إنها قصة حب متناسبة مع عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

والتقى الشاب بويرير بحبيبته بيكا عبر الإنترنت قبل نحو عام، وتوطدت علاقتهما سريعا مع شغفهما بألعاب الفيديو والرسوم المتحركة.

لكن بعد نحو ستة أشهر من تبادل الرسائل النصية، رغب الاثنان في أن يلتقيا وجها لوجه.

وتبلغ تكلفة رحلة الطائرة من ميشيغان إلى نيوفاوندلاند نحو 800 دولار، وهو ثمن باهظ بالنسبة لشخص يعمل نادلا في مقهى، حسب قول بويرير.

وهنا جاء دور تويتر.

وسأل بويرير شركة “اير كندا” عبر تويتر: “كم مشاركة لتغريديتي مطلوبة، من أجل الحصول على تذكرة طيران مجانية ذهابا وإيابا إلى فاوندلاند، لكي التقي حبيبتي؟”.

وردت شركة الطيران، حيث اتفق الطرفان على أن عليه الحصول على 530 ألف مشاركة لتغريداته، بحلول التاسع من مايو/ أيار، لكي يحصل على الرحلة المجانية.

وحين أخفق في تحقيق الرقم المطلوب، وافقت شركة الطيران على تمديد المهلة، وإفساح الوقت لآخرين، من أجل “التبرع” بمشاركة تغريداته لتحقيق أمنيته.

وحاول بويرير إقناع أشخاص، مثل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ومغني الراب “دريك” بمساعدته، لكن ثنائي الرقص على الجليد الشهير سكوت موير وتيسا فيرتشو هما من انضما لحملته.

وبالأمس، أعلن الشاب أنه حقق مهمته في الوقت المحدد، وأن الشركة ستمنحه تذكرة طيران ذهابا وإيابا، لكي يزور حبيبته وارين.

وشارك بويرير تغريدة لشركة الطيران، معلقا بقوله “نجحنا”.

كما جمع الشاب مبلغ 500 دولار، عبر منصة GoFundMe لجمع التبرعات عبر تويتر، حيث لجأ إلى ذلك كخطة بديلة للتغلب على التحدي المطلوب.

ولم يكشف عن خططه بشأن هذا المبلغ.