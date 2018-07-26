الأمير هاري يطلب من ماركل تغيير ملابسها

يبدو أن ملابس ميغان ماركل لا تعجب بما يكفي زوجها الأمير هاري، الأمر الذي جعله يطلب منها تغيير طريقتها في اللباس، حسب ما أفاد موقع “إكسبريس”.

وسيبدأ الأمير هاري وزوجته، قريبا، جولة في أستراليا كجزء من واجباتهما الملكية. وتشتهر “دوقة سوسيكس” بملابسها الأنيقة، حيث لا توافق غالبا تعليمات البروتوكول الملكي.

إلا أن هذا الأمر قد يتغير قريبا، حيث قال “إكسبريس” إن الأمير هاري سيتحكم قليلا في خيارات زوجته فيما يتعلق بالملابس، خصوصا خلال الزيارة القادمة إلى أستراليا.

وذكر هاري لماركل أن ملابسها “غير تقليدية بما يكفي لهذه الجولة”.

وكشف أحد مصممي الأزياء، الذي زار مؤخرا قصر كنسينغتون، أن ماركل كانت ترغب في ارتداء بدلة على طريقة “تكسيدو”، وهو ما رفضه زوجها.

وتابع أن الأمير طلب منها أن تتوقف عن ارتداء ملابس “نجوم هوليوود” وتلبس أزياء “ملكية”.

وتركت ماركل عالم التمثيل والنجومية في سبيل الزواج من هاري، وشكل زفافهما حدثا مثيرا في العالم بالنظر إلى انتماء العروس لوسط بعيد عن الأسرة الملكية، ومن جنسية غير بريطانية.