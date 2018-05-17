مايو 18, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات

إطلاق سراح بريء بعد سجنه 18 سنة

التاريخ:
فى :منوعات
اترك تعليق
10 مشاهدة

إطلاق سراح بريء بعد سجنه 18 سنة

أطلق سراح أميركي من أصول أفريقية، بعدما قضى ما يقرب من 18 سنة خلف القضبان بسبب جريمة قتل لم يرتكبها.
وأُفرج عن ديفيد روبنسون بعد ساعات من توصية المدعي العام في ولاية ميزوري، جوش هاولي، بإسقاط التهم الموجهة إليه، بحسب موقع سي بي إس الأميركي.
وكان روبنسون أدين في 2001 بقتل شخص يدعى شيلا بوكس.
ويبدو أن تاريخ روبنسون في جرائم المخدرات جعله هدفا سهلا للاتهام بقتل بوكس خلال إتمام صفقة مخدرات بينهما.
ورغم اعتراف القاتل الحقيقي بالجريمة، وإقرار الشاهدان اللذان ساعدا في إدانته بأنهما كاذبان، بقي روبنسون في السجن لسنوات، مما أدى إلى استقالة المحقق الرئيسي في الجريمة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.