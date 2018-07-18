أوباما يرقص مع زوجة جده في كينيا

قام الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بالرقص على وقع الموسيقى التقليدية مع زوجة جده، وذلك في أول زيارة يقوم بها إلى كينيا بعد انتهاء فترة رئاسته. وكان أوباما قد زار القرية التي كان يعيش فيها أسلافه في مقاطعة سيايا في جنوب غربي البلاد.

وأذاع التلفزيون الكيني صوراً للرئيس الأميركي السابق وهو يجذب زوجة جده سارة أوباما ليراقصها. ثم بعد ذلك دشن أوباما مركزاً للشباب أسسته أخته غير الشقيقة أوما أوباما، التي درست في ألمانيا.

وقال أوباما مازحاً خلال إلقائه كلمة بمناسبة تدشين المركز: “من الجيد العودة في ظل وجود كثير من الأشخاص الذين يمثلون الأسرة بالنسبة لي، والكثيرين الذين يقولون إنهم من أسرتي”. وحكى أوباما حول ذكريات لقائه بأخته غير الشقيقة في أول زيارة له لكينيا عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً.

وأضاف: “لا أستطيع أن أكون أكثر فخراً بما حققته أختي”، موضحاً: “اليوم أنا قادم كأخ، كشخص لديه صلة بأفريقيا، للتحدث حول أهمية ما تفعله”، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

كما ظهر أوباما، أول رئيس أميركي ذو بشرة داكنة، الذي يحظى بشعبية في أفريقيا، وهو يتجول في مركز ساوتي كو، ويرتدي قميصاً أبيض ونظارة شمس.

وقال أوباما: “حظيت بفرصة لزيارة المكان، إنه مكان مميز”، مضيفاً: “أنا سعيد برؤية ملعب لكرة السلة أيضاً”.

وأوضح: “المركز سوف يكون مكاناً لكي يتعلم الأطفال والشباب قوة أصواتهم”. واصطف المواطنون الذين يرغبون في رؤية أوباما على جانبي الطرق بالقرب من المركز، حيث قالت فتاة لشبكة (إن تي في) الكينية: “أنا سعيدة برؤية شقيقنا الأكبر اليوم”.

وبعدما وصل أوباما إلى كينيا الأحد، التقى بالرئيس الكيني أوهورو كيناتا، الذي كتب تغريدة قال فيها: “من الرائع الترحيب بعودتك باراك أوباما”.