يوليو 13, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

أغرب عقوبة قضائية في إيران ضد متهم بالصيد الجائر

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فى :منوعات
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أغرب عقوبة قضائية في إيران ضد متهم بالصيد الجائر

قضت محكمة إيرانية، على شخص مارس الصيد الجائر في محافظة “بوشهر” جنوب غرب البلاد، بـ(توفير خمسة آلاف لتر من الماء أسبوعيا للطيور طيلة الصيف).

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، اليوم الخميس، أن المحكمة قضت بعقوبة فريدة على شخص قُبض عليه وهو يقوم بالصيد الجائر في منطقة “داشتي”.

ونقلت الوكالة عن مدير حماية البيئة في بوشهر، حسين ديلشب قوله: “حُكم على شخص يقوم بالصيد الجائر في منطقة داشتي، بتوفير 5 آلاف لتر من المياه أسبوعياً للطيور البرية في الصيف، ووضعها في الأماكن المحددة”.

وأشار إلى أنه جرت محاكمة الشخص بعد إدانته بتهمة “صيد 9 من طيور الحجل، وإلحاق ضرر بالبيئة”.

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