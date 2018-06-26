أشبه بالخيال.. إنقاذ حافلة سريعة أصيب سائقها بسكتة دماغية!

رصدت كاميرا مراقبة في حافلة نقل عام بمدينة وينشو الصينية لقطات مروعة لسائق الحافلة، الذي أصيب بسكتة دماغية وهي تسير بسرعة كبيرة.

وسجلت الكاميرا لحظة إصابة السائق بالسكتة، حيث سقط على الفور على المقعد المجاور، وبقيت الحافلة تسير بسرعة كبيرة قبل أن ينتبه أحد الركاب لما يجري.

وهرع بعد 10 ثوان فقط راكبان إلى مقصورة القيادة، وحاولا السيطرة على مقود الحافلة وتمكنا من إيقافها بأعجوبة. وتمكن الرجلان بهذا التصرف السريع من إنقاذ أرواح 30 راكبا من حادث وشيك. ونقل السائق إلى المستشفى، وتبين هناك أنه أصيب بسكتة دماغية، وقد زال عنه الخطر بحسب وسائل الإعلام.

المصدر: لايف. رو