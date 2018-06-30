أخفى وفاة والدته 13 عاما وحصد 250 ألف يورو

فرانس برس: يلاحق القضاء النمساوي مواطناً مقيماً في أستراليا، أخفى وفاة والدته ليجني خلال 13 عاما حوالي 250 ألف يورو من معاشها التقاعدي، بحسب ما كشفت، الجمعة، النيابة العامة في إنسبروك غرب #النمسا.

ولم يفصح الرجل، البالغ من العمر 57 عاماً، والذي يعيش في أستراليا، عن وفاة والدته في العام 2005. وبقي يستفيد من عدة خدمات توفرها صناديق في #ألمانيا و #سويسرا والنمسا.

ورفض المشتبه به أن يدلي بأي تصريح بعد توقيفه في أستراليا. وقد تفرض عليه عقوبة السجن خمس سنوات، عملا بالقانون النمساوي، وفق ما أفادت النيابة العامة، مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة “تيرولر تاغستسايتونغ”.