أب إسباني يغتصب ابنته وصديقتيها “لتحريرهن من الأرواح الشريرة”

بي بي سي عربي/ قال أب إسباني متهم باغتصاب ابنته، البالغة من العمر 15 عاماً، واثنتين من صديقاتها أنه أقدم على فعلته هذه من أجل تحريرهن مما سماها “الأرواح الشريرة”.

وسيمثل الأب، خافير جي دي، أمام المحكمة الخميس، إذ يطالب المدعي العام بسجنه لمدة 45 عاماً على الأقل.

وتقول الفتيات إنهن تعرضن للاغتصاب بشكل متكرر في منزل جي دي في بيا لوبريغيت بالقرب من برشلونة.

ويقول المدعي العام إن زوجة خافير ضالعة هي أيضا في التعنيف مطالبا بسجنها لمدة 9 سنوات.

يذكر أن الأم كانت في المنزل خلال اغتصاب جي دي الفتيات حتى أنها كانت تسألهن “كيف كان الأمر”.

ويدعّي الأب أنه كان يسمع أصواتا تطالبه باغتصاب الفتيات لتحريرهن من لعنة سوء الحظ التي كانت ستصيب أقرباؤهن.

وستبدأ محاكمة جي دي في برشلونة، الخميس، بعدما صدر حكم في قضية خمسة رجال أدينوا خلالها بالاعتداء على شابة خلال مهرجان لمصارعة الثيران في بابالونيا.

وحكم عليهم بالسجن لمدة 9 سنوات.