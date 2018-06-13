آلاف المغاربة يهرعون إلى جبل طمعا في كنز شوهد في المنام

موضوعات متنوعة استأثرت باهتمام المغردين العرب، أبرزها،استعدادات في اليمن لمعركة ميناء الحديدة، وجدل بسبب مقترح المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام في تونس، وإشاعة العثور على كنز تخرج آلاف المغاربة من بيتوهم.

أثارت عملية استخراج كنز بالمغرب سخرية وتهكما عارمين على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

ففي مشهد غريب، تجمهر آلاف المغاربة حول جبل من أجل مشاهدة شاب يستخرج كنزا قال إنه سينتشلهم جميعا من الفقر.

تعود القصة حين زعم أحد شبان قرية “سرغينة” وسط المغرب، أنه شاهد رجلا في المنام، أخبره بوجود كنز كبير مخبأ في مغارة بجبل القرية.

انساق الناس أفواجا وراء حلم استخراج الكنز وتفاعلوا مع كلمة الشاب الذي ظهر بمظهر الخطيب الواعظ، ليكتشفوا فيما بعد أنه “مخادع”.

تأتي هذه الواقعة بعد أيام من انتشار فيديو تظهر فيه أضواء بيضاء تتحرك في سماء مدينة مكناس المغربية، ووصفها البعض بأنها “ملائكة” تحلق فوق المدينة.

حظيت هاتان الواقعتان باهتمام كبير وجددت الحديث حول مدى إيمان المغاربة بالخرافات والأساطير.

ويرى مغردون أن اقتناع المواطنين بالقصص الخرافية البعيدة عن المنطق يؤكد أن الجهل والأمية لايزالان منتشرين في البلاد ويبرهن على شيوع ثقافة التواكل والربح السريع وغياب الحس النقدي.

في المقابل، وصف آخرون ما حدث في منطقة سرغينة بالخطة الذكية للفت الانتباه لإقليم نهشه الفقر والتهميش، وفق تعبيرهم.

يذكر أن السلطات المغربية ألقت القبض على الشاب.