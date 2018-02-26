أسطورة ألعاب القوى يوسين بولت يحقق حلمه ويتحول إلى لاعب كرة قدم

يبدو أن حلم الطفولة بالنسبة لبطل العالم في سباقات السرعة يوسين بولت بات قريبا، فالعدًاء الجامايكي سيصبح بإمكانه ممارسة كرة القدم بشكل احترافي مثلما كان يتمنى دائما. بولت البالغ من العمر 31 عاما نشر مساء الأحد فيديو على صفحته على فيسبوك قال فيه “قمت للتو بالتوقيع مع إحدى أندية كرة القدم”، وأضاف بولت في نفس الفيديو، بأنه سيكشف عن هوية هذا الفريق يوم الثلاثاء.

وسبق لبولت أن أعلن عن نيته إجراء اختبار تدريبي بفريق بوروسيا دورتموند الألماني، لكن لحد الساعة لم يتم ذلك. ويبقى فريقه المفضل هو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وفق قوله. وتعد ممارسة كرة القدم بشكل احترافي أحد الأحلام التي يسعى بولت لتحقيقها. وقال بهذا الخصوص “إنه هدفي الشخصي ولا يهمني ماذا سيقول الآخرين عن ذلك”.

يُشار إلى أن بولت هو أسرع عدًاء في التاريخ، وأول من جمع الميدالية الأولمبية لسباق 100 متر والميدالية الأولمبية لسباق 200 متر منذ استخدام النظام الآلي المتكامل في تحكيم الأولمبياد عام 1977. وأعلن بولت الصيف الماضي اعتزاله رياضة ألعاب القوى بعد بطولة العالم في لندن والتي فاز فيها بالميدالية النحاسية في سباق 100 متر.

فهل ينجح أسطورة ألعاب القوى في أن يترك أيضا بصمة في عالم كرة القدم، كما تركها في سباقات السرعة؟