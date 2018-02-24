ياسر قاسم يعتذر لاتحاد الكرة والجماهير العراقية

قدم لاعب نادي نورثهامتون والمنتخب الوطني ياسر قاسم، اعتذاره الى الاتحاد العراقي لكرة القدم والجماهير العراقية لعدم استجابته لدعوات الانضمام الى المنتخب الوطني في الفترة السابقة.

وقال قاسم في مؤتمر صحفي ب‍البصرة حضره مدرب المنتخب الوطني باسم قاسم والمدير الاداري باسل كوركيس وعضو اتحاد الكرة كامل زغير، انها “هذه الزيارة، هي الاولى بالنسبة لي الى البصرة ولقائي الاول مع المدرب الجديد باسم قاسم”.

واضاف “سعيد لعودتي الى صفوف المنتخب الوطني واتطلع لخوض التدريبات مع زملائي اللاعبين ولعب المباراة المقبلة أمام السعودية”.

واوضح “اقدم اعتذاري لاتحاد الكرة والجماهير العراقية لعدم قدرتي على اللعب مع المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، سأفتح صفحة جديدة مع اسود الرافدين واشكر اتحاد الكرة والمدرب باسم قاسم لاستدعائي مجدداً لصفوف المنتخب الوطني”.