المجازفة وعدم الاستسلام ابرز ملامح المنتخب الوطني امام البحرين

السومرية نيوز/ بغداد: تعادل المنتخب الوطني امام نظيره البحريني بهدف لمثله، امس السبت، في الجولة الاولى من كأس الخليج 23 في الكويت، ليكسب اول نقطة له في البطولة.

وتسلط السومرية نيوز الضوء على ابرز ملامح اسود الرافدين في المباراة على النحو التالي:

مجازفة “الجنرال”

بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني، باسم قاسم، المباراة بتشكيلة مغايرة ومفاجئة نوعاً ما، إذ لعب بخطة 4-3-3 بالاضافة الى الزج بوجوه جديدة لا تمتلك خبرة المباريات الدولية امثال مهند علي ونبيل صباح.

وهذا الامر يعد مجازفة من قبل “الجنرال”، كونه يعتمد على خطة 4-4-2، وبالتالي واجه المنتخب الوطني صعوبة في بناء الهجمات، لاسيما في الشوط الاول من المباراة.

هشاشة الخط الخلفي

ويعد خط الدفاع احد الامور التي جازف فيها قاسم، إذ دخل المباراة بخط دفاع يتألف من علاء مهاوي واحمد ابراهيم وعلي فائز ونبيل صباح.

وبالنظر للغيابات فانه من المنطقي ان يبدأ قاسم بهذه الاسماء، ولعل اشراك علي فائز في الخط الخلفي بدلاً من ريبين سولاقا، يعود الى ان فائز يزامل الظهير الايسر نبيل صباح في نادي الشرطة، الا ان فائز لم يستطع التفاهم مع احمد ابراهيم في منطقة العمق، وهذا ما كشفته اغلب هجمات المنتخب البحريني في المباراة.

البحث عن الانسجام

مدرب المنتخب الوطني، باسم قاسم، بحث عن الانسجام بين لاعبيه، فهو ذكر في تصريح سابق لـ السومرية نيوز، ان المنتخب يعاني من قلة الانسجام بسبب الغيابات.

ومن اجل ذلك، اشرك “الجنرال” سبعة لاعبين من نادي الشرطة، لخلق نوع من الانسجام بين لاعبي اسود الرافدين.

لاتراجع ولا استسلام

بالرغم من تلقي المنتخب الوطني لهدف عن طريق جمال راشد في وقت حرج عند الدقيقة 79، الا ان منتخب اسود الرافدين لم يستسلم وحاول بكل قوته العودة في المباراة.

وتمكن من ذلك بعد ان عاد قاسم الى طريقة لعبه المعهودة 4-4-2، من خلال اشراك علي حصني ومهند عبد الرحيم وهمام طارق، وكان له ما اراد حين سجل عبد الرحيم هدف التعديل في الدقيقة الـ88.

ومن شاهد المباريات الثلاث الاخيرة لاسود الرافدين امام سوريا والامارات ومباراة الامس امام البحرين، سيجد ان العودة بقوة هي ابرز خصائص المنتخب في الوقت الحالي، ولعل هذا الامر يبشر خيراً في قادم المواعيد.

نجم المباراة

بلا ادنى شك فان متوسط ميدان المنتخب الوطني حسين، علي، استحق لقب نجم المباراة، بفضل ادائه المتميز واتقانه لواجباته وادواره في صناعة الفرص، والتي كان اهمها صناعة هدف مهند عبد الرحيم من عرضية متقنة نفذها من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء.

وقد يكون علي من ابرز الاسماء التي ستستحوذ على اهتمام الاندية الخليجية عقب انتهاء البطولة.