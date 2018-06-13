نشأت أكرم: هيدينك لن ينجح مع المنتخب الوطني

يرى النجم الدولي السابق نشأت أكرم، أن المدرب الهولندي المرشح لقيادة المنتخب الوطني، غوس هيدينك، لن ينجح مع اسود الرافدين في كأس آسيا 2019.

وقال نشأت في حديث لبرنامج “الحكم الرابع” وتابعته السومرية نيوز إن “هيدينك لن ينجح مع المنتخب الوطني، بسبب عدم وجود دوري منظم في العراق”، مبيناً أن “دورينا يتم تنظيمه عن طريق برنامج الفايبر”.

وعن رأيه في استغناء اتحاد الكرة عن الوسيط “ايجنت”، أوضح النجم الدولي السابق أن “اتحاد الكرة فهم دور “الايجنت” بشكل خاطئ، فدوره لا يقتصر على العمولة واخذ الأموال فقط وإنما هو مدير أعمال سيقاتل لمصلحة الاتحاد في المحاكم”.