مودريتش يكشف أسباب الفوز على إنكلترا في نصف النهائي

قال نجم منتخب كرواتيا لوكا مودريتش، ان الصحافة ووسائل الإعلام الإنكليزية كانت وراء تأهل بلاده لنهائي كأس العالم 2018 بروسيا، لأنهم قللوا من شأن المنتخب الكرواتي ولاعبيه قبيل مباراة نصف النهائي التي فازت فيها كرواتيا على انكلترا بهدفين مقابل هدف.

وخطف منتخب كرواتيا بطاقة العبور للمباراة النهائية بنهائيات كأس العالم بعد الفوز على منتخب إنكلترا في مباراة نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، لتضرب موعداً ناريا مع منتخب فرنسا في نهائي المونديال الروسي، يوم الأحد المقبل.

واتهم مودريتش، الصحفيين والنقاد الإنكليز بالتقليل من منتخب كرواتيا وعدم احترام لاعبيه قبل المواجهة بين المنتخبين في نصف النهائي، واعترف بان “تلك الانتقادات والتقليل منهم كانت السر وراء فوز كرواتيا وحصد بطاقة العبور والتأهل للمباراة النهائية بالمونديال”.

وأضاف كل الناس يتحدثون، صحفيون إنكليز، منتقدون في وسائل الإعلام، لقد قللوا من شأن المواجهة أمام كرواتيا وأنهم ضمنوا بلوغ النهائي، لقد كان خطأ فادحا”.

وتابع” كل الكلمات التي خرجت كانت في أذان جميع لاعبينا، قلنا حسنا اليوم سنرى من سيكون متعبا، يجب أن يكون أكثر تواضعا ويحترموا خصمهم أكثر، وأظهرنا مرة أخرى أننا لم نكن متعبين، لقد سيطرتنا على المباراة من الناحية الذهنية والبدنية وكنا الأفضل، كان يجب أن نقاتل حتى النهاية”.

وختم بالقول” بدأنا المباراة ببطئ، لكننا أظهرنا شخصيتنا في المواجهة، تلقينا هدف ونجحنا في العودة مثلما فعلنا في جولات الإقصاء السابقة”.

وتلتقي فرنسا وكرواتيا في المباراة النهائية للمونديال يوم الأحد المقبل، فيما تواجه انكلترا بلجيكا في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل.