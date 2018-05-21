منتخب الفراعنة يناقش “الصيام” خلال المونديال

يعقد رئيس اتحاد الكرة المصري، هاني أبو ريدة، اجتماعاً مع لاعبي منتخب “الفراعنة” في الكويت، من أجل التوصل إلى حل لـ”أزمة الصيام”، خلال معسكر في أوروبا استعداداً لمونديال روسيا 2018.

ويسعى أبو ريدة لإقناع لاعبي المنتخب باستغلال رخصة الإفطار في شهر رمضان، خاصة وأنهم سيكونون على سفر، بجانب أن عدد ساعات الصيام سيصل إلى 19 ساعة هناك، وهو ما يؤثر سلباً على استعدادات الفراعنة للمونديال، بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية.

ويخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين أمام كولومبيا في إيطاليا، وبلجيكا على أرضها في العاصمة بروكسيل يومي 1 و6 حزيران المقبل، قبل التوجه إلى روسيا لخوض نهائيات كأس العالم.

وأوقعت قرعة المونديال المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب الأوروغواي، والسعودية، وصاحبة الأرض روسيا.