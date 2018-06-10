مدرب المنتخب الوطني يعلق على قرار عدم تجديد عقده

أكد مدرب المنتخب الوطني، باسم قاسم، أن قرار الاتحاد العراقي بعدم تجديد عقده سيرجع بالكرة العراقية إلى المربع الأول، مبيناً أن التعاقد مع مدرب أجنبي سيجعلنا ندور في حلقة مفرغة.

وأعلن الاتحاد لعراقي لكرة القدم خلال اجتماعه الأول، أمس السبت، عدم تجديد عقد المدرب باسم قاسم وتشكيل لجنة للتعاقد مع مدرب أجنبي يقود المنتخب الوطني في كأس آسيا 2019.

وقال قاسم في حديث للسومرية نيوز، “مع احترامي لقرار الاتحاد لكنه بعيد عن المهنية والمعايير الفنية وهو إسقاط فرض ليس إلا وهذا القرار سيرجعنا إلى المربع الأول كما يقول السياسيين، خاصة بعد أن قطعنا مسافة جيدة نحو استقرار المنتخب من اجل الظهور بشكل مشرف في بطولة آسيا”.

وأوضح بالقول: “نفتخر بما قدمناه مع المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية حين كان المنتخب يمر بأصعب الظروف ولنا الفخر منذ اليوم الأول لاستلامنا المهمة أعلنا مجموعة أهداف وقمنا بتطبيقها وهي الحفاظ على سمعة الكرة العراقية وإشراك مجموعة من الشباب والتغيير في أسلوب اللعب”.

وتابع “الجنرال” – كما يلقبه الجمهور- أن “كلامي هذا ليس من اجل الاستمرار مع المنتخب الوطني، فأنا قدمت استقالتي سابقاً في بطولة الخليج وحديثي الآن هو تشخيص فني ومهني بحكم خبرتي لان اختيار المدرب الأجنبي في هذا الوقت سيجعلنا ندور في حلقة مفرغة”.